У Китаї активізують кампанію, націлену на заохочення самотніх молодих людей зустрічатися, одружуватися та народжувати дітей.

Про це пише Financial Times.

На тлі серйозної демографічної кризи уряд Китаю активізував загальнонаціональну кампанію, що має на меті переконати самотніх людей вступати в романтичні стосунки та створювати сім’ї.

“Населення Китаю стикається з трьома основними тенденціями: старіння, низька народжуваність і низький рівень шлюбів. Дітей стає менше, а людей похилого віку більше. Швидкість і масштаб старіння Китаю безпрецедентні”, — зазначив відомий китайський економіст Шень Цзепін.

Аби протистояти негативній тенденції, уряд країни пообіцяв надати субсидії та суттєвіші податкові пільги сім’ям з дітьми, щоб скоротити витрати на їх народження та виховання. Раніше Пекін заявляв про розробку плану “створення суспільства, сприятливого для народження дітей”, однак досі деталі цього плану на загал не розголошувалися.

За даними джерел видання, у Китаї почали телефонувати заміжнім жінкам 20-30 років, щоб дізнатися про їхні плани щодо народження дітей. У разі отримання позитивної відповіді жінкам пропонують пройти передпологовий медогляд та обіцяють надати фінансову підтримку.

Ще одним способом стимулювання стали публікації в державних ЗМІ про переваги народження дітей, користь пологів для здоров’я жінки й т.д.