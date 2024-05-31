Про це пише агентство Reuters.
За інформацією видання, Пекін вирішив відмовитись, так як не було дотримано їхніх умов, наприклад, присутності Росії.
«Китай підтвердив, що не братиме участь у мирній конференції щодо України, яка наступного місяця відбудеться у Швейцарії, повідомили чотири джерела, які мають безпосередню інформацію про це», – йдеться у публікації.
За словами трьох джерел, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано умов для їхньої участі, включаючи участь як Росії, так і України.
Також у виданні підкреслили, що швейцарський уряд, який позиціонує себе, як нейтральна сторона, прагне, щоб на саміт прибуло якнайбільше представників із різних країн. У Берні вважають, що це допоможе вирішити ситуацію в Україні, але Росію на захід не запросили.
Нагадаємо, глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у Швейцарії. Його ініціатором став Президент України Володимир Зеленський за підтримки уряду Швейцарії.
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