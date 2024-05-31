Китайський уряд відхилив запрошення взяти участь у швейцарській конференції щодо України, оскільки не було виконано необхідних для цього умов.

Про це пише агентство Reuters.

За інформацією видання, Пекін вирішив відмовитись, так як не було дотримано їхніх умов, наприклад, присутності Росії.

«Китай підтвердив, що не братиме участь у мирній конференції щодо України, яка наступного місяця відбудеться у Швейцарії, повідомили чотири джерела, які мають безпосередню інформацію про це», – йдеться у публікації.

За словами трьох джерел, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано умов для їхньої участі, включаючи участь як Росії, так і України.

Також у виданні підкреслили, що швейцарський уряд, який позиціонує себе, як нейтральна сторона, прагне, щоб на саміт прибуло якнайбільше представників із різних країн. У Берні вважають, що це допоможе вирішити ситуацію в Україні, але Росію на захід не запросили.

Нагадаємо, глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у Швейцарії. Його ініціатором став Президент України Володимир Зеленський за підтримки уряду Швейцарії.