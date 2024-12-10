Пекін готує нові обмеження на експорт ключових комплектуючих для безпілотників, що може ускладнити постачання для України та інших країн, які використовують дрони у військових і цивільних цілях.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що з 2025 року Китай планує запровадити додаткові обмеження на експорт компонентів, які використовуються у виробництві дронів. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, який ґрунтується на інформації від анонімних співрозмовників.

Нові правила, ймовірно, вимагатимуть ліцензії на експорт залежно від запланованого використання комплектуючих. Крім того, китайські компанії будуть зобов’язані повідомляти уряд про свої наміри здійснювати постачання.

Обмеження пояснюють загостренням торгового протистояння між Китаєм і США. Після того як Вашингтон заборонив постачання до Китаю передових напівпровідників і високопродуктивних мікросхем, Пекін відповів забороною експорту низки товарів, які можуть мати військове застосування. Як наслідок, ціни на деякі компоненти зросли, що вплинуло на виробників у США і Європі.

Уряди західних країн уже шукають способи замінити китайських постачальників. У Європі виробники безпілотників почали змінювати джерела комплектуючих, намагаючись зменшити залежність від Китаю. Водночас КНР залишається найбільшим гравцем на ринку дешевих компонентів, контролюючи до 80% цього сегменту.

Обмеження з боку Китаю можуть вплинути і на Україну, яка активно використовує безпілотники у військових діях проти Росії. Ускладнення доступу до дешевих китайських комплектуючих може змусити країну шукати альтернативні рішення для забезпечення своєї армії та розвитку технологій.