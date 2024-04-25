Пані посол США при НАТО, Джуліанна Сміт, стверджує, що Китай продовжує сприяти військовим цілям Росії в Україні, постачаючи товари, такі як технології безпілотників або компоненти пороху.

Про це дипломатка повідомила у інтерв’ю Politico.

“КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цьому випадку, і вони насправді обрали сторону. Я вважаю, що коли Пекін намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли мовиться про цю війну, ми на це не купимося”, — зазначила Сміт.

Вона підкреслила, що США “все частіше спостерігають матеріальну підтримку” РФ з боку Китаю.

“Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації та мала б проблеми з вчиненням деяких актів агресії”, — наголосила дипломатка.

Нагадаємо, що за словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, підтримка Китаю у наданні компонентів для російської оборонної промисловості сприяє продовженню РФ агресивних дій проти України.

Сміт розповіла, що Китай надає Росії “верстати, мікроелектроніку, технології БПЛА і нітроцелюлозу, що використовується як паливо”.

Пані посол додала, що наразі немає доказів того, що Пекін надає пряму “військову підтримку” Росії, проте надає товари, які використовуються як у військових, так і цивільних цілях. Сміт вказує на те, що ці товари подвійного призначення відіграли ключову роль у допомозі Росії досягти своїх цілей проти України.

“У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють РФ вести неспровоковану агресивну війну в Україні”, — підсумувала дипломатка.