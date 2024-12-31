“Економіка залишалася загалом стабільною та розвивалася на тлі збереження рівноваги. Ми ефективно впоралися з ризиками у ключових сферах, зберегли стабільність зайнятості та цін”, – зазначив президент.

Поточний прогноз відображає покращення економічної ситуації після запровадження масштабних стимулюючих заходів у вересні, які сприяли перегляду очікувань щодо зростання до 4,8%. Водночас точні дані про темпи економічного зростання будуть оприлюднені наступного місяця.

Сі Цзіньпін також окреслив плани на 2025 рік, заявивши, що економічна підтримка триватиме, а уряд зосередиться на реалізації більш активної макроекономічної політики.

“У 2025 році ми завершимо виконання 14-го П’ятирічного плану та реалізуємо більш проактивні й ефективні заходи політики. Ми сильнішаємо, долаючи труднощі, і повинні зберігати впевненість”, – наголосив Сі у своєму зверненні.

Президент також згадав виклики, які стоять перед країною, серед яких низький рівень внутрішнього попиту та невизначеність експорту, що залишається одним із ключових драйверів зростання.

Експерти прогнозують, що у 2025 році Китай встановить аналогічну ціль зростання на рівні близько 5%. При цьому влада готова впроваджувати активніші заходи стимулювання економіки, включаючи збільшення державних витрат та пом’якшення монетарної політики, що було затверджено на ключових зустрічах у грудні.

На тлі слабкого внутрішнього попиту економісти також вказують на ризики збереження дефляції та спад на ринку нерухомості, що, ймовірно, триватиме наступного року.