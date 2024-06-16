У неділю, 16 червня, президент Тайваню Лай Цінде заявив курсантам головної військової академії, що Китай розглядає анексію і «ліквідацію» його країни як свою велику національну справу.

Про це повідомляє Reuters.

«Найбільша проблема полягає в тому, щоб протистояти потужному зростанню Китаю, який руйнує статус-кво в Тайванській протоці й розглядає анексію Тайваню і ліквідацію Китайської Республіки як велику справу відновлення свого народу», — заявив Лай Цінде.

Як пише Reuters, голова Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю Ван Хунін, заявив на суботньому форумі в Китаї, присвяченому відносинам з Тайванем, що «возз’єднання є історичною необхідністю для великого омолодження китайської нації», пообіцявши «розгромити будь-які сепаратистські змови».

На заході, на якому були присутні високопоставлені військові чиновники, а також головний дипломат США в Гаосюні Ніл Гібсон, Лай сказав, що курсанти повинні захищати Тайвань від анексії Китаєм і що майбутнє острова може вирішити лише його народ.

«Ми дійсно повинні вміти розрізняти себе та наших ворогів, а також між другом і ворогом, і абсолютно не можемо погодитися з поразкою «перша битва — остання битва», — сказав Лай, посилаючись на теорію про те, що Тайвань може “розвалитися” досить швидко, якщо Китай почне будь-яку атаку.