Про це повідомляє Інститут вивчення війни у звіті (ISW).

12 грудня у Пекіні відбулася зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна із заступником голови Ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим. Сторони обговорили ситуацію в Україні та Сирії, а також питання двосторонньої співпраці в міжнародних організаціях. Сі Цзіньпін підтвердив офіційну позицію Китаю щодо необхідності “деескалації” війни в Україні, згадавши про ініціативу КНР “Друзі миру”, що реалізується разом із Бразилією.

Колишній президент Росії також посилався на виступ Володимира Путіна від 14 червня 2024 року, в якому той наголошував, що для відновлення переговорів українська армія повинна залишити території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Така позиція фактично вимагає від України відмови від приблизно 20% її території, а також мільйонів громадян, які нині проживають під окупацією.

Аналітики ISW зазначають, що подібні зустрічі підтверджують прагнення Росії використати міжнародні зв’язки для легітимізації своїх вимог. У Пекіні зберігають прихильність до співпраці з Кремлем, що ускладнює міжнародні зусилля з припинення війни.