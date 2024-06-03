Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін “ніколи не роздмухував вогонь і не розпалював полум’я”, передає The Guardian.
Так вона відреагувала на слова президента Володимира Зеленського, який звинуватив КНР у намаганнях зірвати Саміт миру у Швейцарії.
“На жаль, Росія, користуючись впливом на Китай, робить все, щоб зірвати Саміт миру. Шкода, що така велика незалежна країна, як Китай, є інструментом в руках Путіна.Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки – працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру”, – сказав Зеленський у Сінгапурі.
На це Мао сказала, що Китай “підтримує всі намагання на користь мирного врегулювання кризи” і надає “великого значення саміту, який організовує Швейцарія”.
Також вона офіційно заявила, що її країна не братиме участь у заході, оскільки там не буде Росії. Так само вважає й Угорщина: міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив 3 червня, що Будапешт не братиме участь у саміті, на якому не буде Москви.
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