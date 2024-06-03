Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без РФ не поїде на Саміт.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін “ніколи не роздмухував вогонь і не розпалював полум’я”, передає The Guardian.

Так вона відреагувала на слова президента Володимира Зеленського, який звинуватив КНР у намаганнях зірвати Саміт миру у Швейцарії.

“На жаль, Росія, користуючись впливом на Китай, робить все, щоб зірвати Саміт миру. Шкода, що така велика незалежна країна, як Китай, є інструментом в руках Путіна.Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки – працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру”, – сказав Зеленський у Сінгапурі.

На це Мао сказала, що Китай “підтримує всі намагання на користь мирного врегулювання кризи” і надає “великого значення саміту, який організовує Швейцарія”.

Також вона офіційно заявила, що її країна не братиме участь у заході, оскільки там не буде Росії. Так само вважає й Угорщина: міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив 3 червня, що Будапешт не братиме участь у саміті, на якому не буде Москви.