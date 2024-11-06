У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін поважає вибір американців та продовжить працювати над стабільними відносинами зі США.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністерство закордонних справ Китаю висловило свою позицію щодо результатів президентських виборів у Сполучених Штатах, заявивши, що це є внутрішньою справою країни, яку Китай поважає.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін підкреслила, що Пекін готовий розвивати двосторонні відносини з новою адміністрацією США на основі взаємної поваги, мирного співіснування і вигідного співробітництва.

“Політика Китаю щодо США є послідовною. Ми будемо продовжувати розвивати наші двосторонні відносини на основі принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва”, – заявила Мао Нін під час брифінгу.

На запитання щодо потенційного підвищення тарифів на китайські товари, яке раніше анонсував Дональд Трамп, МЗС Китаю утрималося від коментарів, зазначивши, що не відповідатиме на гіпотетичні запитання.

Нагадаємо, що після отримання 277 голосів виборників кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп забезпечив собі перемогу на виборах, тоді як його опонентка Камала Гарріс набрала 224 голоси.