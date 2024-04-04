У МЗС Китаю заявили, що у російсько-українській війні не має бути переможців і переможених, конфлікт необхідно врегулювати політичним шляхом.

Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи телефонну розмову лідерів Китаю і США, передає Укрінформ.

Дипломат наголосив, що позиція Китаю стосовно “української кризи” послідовна, чітка і прозора: задля уникнення подальшої ескалації конфлікт слід завершити дипломатично.

“У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети“, – сказав речник МЗС Китаю.

Він запевнив, що Китай не є стороною конфлікту й не передавав жодній зі сторін обладнання чи військову техніку.

“Ми не прагнули й не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компані“, – підсумував дипломат.