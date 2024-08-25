Про це повідомляє Bloomberg.
Китай заявив про намір захищати законні права своїх компаній у відповідь на нові санкції США, які були оголошені 23 серпня.
Ці санкції стосуються російських громадян і компаній, що діють у Гонконзі та материковому Китаї, і спрямовані на осіб, які підтримують військові дії Росії проти України.
Крім того, під санкції потрапили судна, що перевозять скраплений природний газ з Росії. Раніше президент Китаю Сі Цзіньпін попереджав США про недопустимість їхніх дій проти Китаю.