Пекін закликав США зупинити санкції проти китайських компаній, які впливають на ланцюги поставок до Росії та підривають її економіку під час війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай заявив про намір захищати законні права своїх компаній у відповідь на нові санкції США, які були оголошені 23 серпня.

Ці санкції стосуються російських громадян і компаній, що діють у Гонконзі та материковому Китаї, і спрямовані на осіб, які підтримують військові дії Росії проти України.

Крім того, під санкції потрапили судна, що перевозять скраплений природний газ з Росії. Раніше президент Китаю Сі Цзіньпін попереджав США про недопустимість їхніх дій проти Китаю.