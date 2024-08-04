Мікросхем пам'яті для штучного інтелекту Китай використовує для розвитку своєї армії.

Про це пише The New York Times.

Як зазначає видання, у китайському місті Шеньчжень можна придбати будь-яку електроніку, яку тільки можна собі уявити.

“Ні для кого не секрет, що тутешні постачальники пропонують одну з найбільш популярних технологій у світі – мікрочіпи зі штучним інтелектом”, – йдеться у матеріалі.

Сполучені Штати з певним успіхом намагалися контролювати експорт цих мікросхем. Однак, The New York Times виявила активну торгівлю технологією штучного інтелекту, що є проявом зростаючого військового суперництва між Китаєм та США.

“Ці чіпи є американською інновацією, яка забезпечує безпілотні автомобілі, чат-боти та медичні дослідження”, – пояснює видання.

Також чіпи призвели до швидкого прогресу в оборонних технологіях, що викликало побоювання США, що вони можуть допомогти Китаю розробити кращу зброю, здійснювати кібератаки та швидше приймати рішення на полі бою. Водночас чіпи Nvidia та інші американські технології допомогли китайським дослідженням ядерної зброї, торпед та інших військових застосувань.