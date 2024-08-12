Китай прокоментував події в Курській області Росії і закликав до "деескалації" ситуації, яка наразі там розгортається за участі українських сил.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Китаю.

КНР стверджує, що продовжить підтримувати зв’язок з міжнародною спільнотою та відігравати “конструктивну роль” у просуванні політичного регулювання “кризи”, маючи на увазі війну між Росією та Україною.

“Китай взяв до відома відповідну ситуацію. Позиція Китаю в українському питанні послідовна і чітка. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації: поле бою не має розширюватися, війна не повинна загострюватися, всі сторони не повинні провокувати посилення вогню”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчання війни (ISW), за минулу добу українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області, попри заяви російських військових про стабілізацію ситуації.