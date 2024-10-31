Видання Financial Times повідомляє, що американська компанія Skydio зіткнулася з кризою постачань після того, як Китай ввів санкції, що заблокували співпрацю з ключовими постачальниками. Основний удар припав на поставки батарей, які постачала компанія Dongguan Poweramp, дочірня структура японської TDK.

Щоб знайти нових постачальників і зменшити залежність від Китаю, Skydio звернулася за підтримкою до адміністрації президента США.

Генеральний директор Skydio Адам Брай зазначив, що ця ситуація стала стратегічним викликом для всієї галузі дронів.

“Цей момент став переломним для індустрії дронів. Якщо були якісь сумніви, ця дія чітко показує, що китайський уряд використовуватиме ланцюги поставок як зброю для просування своїх інтересів.”, – заявив він у записці для клієнтів, яку отримала Financial Times.

За даними видання, компанія обговорює можливості співпраці з постачальниками з інших країн Азії, включно з Тайванем, і отримала підтримку з боку американських урядовців, які також закликали азійських союзників допомогти у подоланні цієї залежності від Китаю.

Один з американських посадовців вважає, що Skydio, імовірно, є ціллю Пекіна як конкурент китайської DJI.

“Ми підозрюємо, що Skydio стала ціллю Пекіна, оскільки її, ймовірно, розглядають як конкурента DJI,” — заявив посадовець. – “Якщо є позитивний момент у цій ситуації, то це те, що ми можемо використати цей випадок, щоб прискорити диверсифікацію ланцюгів поставок дронів від Китаю.”

Дії Китаю припали на час, коли Конгрес США розглядає законопроєкт про заборону американцям використовувати дрони китайського виробництва, включно з DJI. Брай підкреслив, що Skydio бачить у цій кризі можливість для розвитку власної інфраструктури в США та посилення інновацій у галузі.

“Це спроба усунути провідну американську компанію дронів і посилити залежність світу від китайських постачальників дронів,” – додав Брай.

Skydio наразі активно працює над пошуком альтернативних постачальників, аби забезпечити стабільність виробництва та підтримку своїх клієнтів, включно з українськими військовими, які використовують дрони компанії для розвідки та документування воєнних злочинів.