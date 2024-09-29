Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї застеріг інші держави від «розширення поля бою» в російсько-українській війні. Також він укотре наголосив, що Пекін виступає за мирне врегулювання конфлікту.

Про це Ван Ї сказав на полях Генеральної Асамблеї ООН, передає Associated Press.

Так, посадовець укотре підкреслив, що Китай прагне відігравати «конструктивну роль» у врегулюванні російсько-української війни. Ван Ї заявив, що Пекін залишатиметься відданим «човниковій дипломатії» і зусиллям, спрямованим на те, щоб підштовхнути конфлікт до його завершення.

Водночас міністр закордонних справ Китаю застеріг інші країни від «підливання олії у вогонь або використання ситуації в егоїстичних цілях», ймовірно, маючи на увазі Сполучені Штати.

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру, передавало CNN Brasil. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та «ненагнітання ситуації будь-якою стороною».