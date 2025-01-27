Китайська компанія DeepSeek випустила безкоштовний чат-бот, що обійшов американський ChatGPT у тестах на здатність до розмірковування, викликавши занепокоєння серед інвесторів у Силіконовій долині.

Про це пише BBC.

Додаток DeepSeek-R1 став найбільш популярним безкоштовним застосунком в Apple App Store у США, Великій Британії та Китаї, що ставить під сумнів домінування США в галузі штучного інтелекту.

Chat-бот DeepSeek використовує дешевші чіпи та ґрунтується на меншому пулі даних.

Модель DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом, яка лежить в основі нового чат-бота, була розроблена за менш ніж $6 млн — значно менше, ніж витрачені мільярди конкурентами. Однак це твердження оскаржують інші експерти в галузі штучного інтелекту.

Популярність нового чат-бота спричинила зниження ф’ючерсів на фондових біржах. Акції компаній, таких як Nvidia, впали на 10%, а акції SoftBank Group — на 8%.

Про DeepSeek

Компанія DeepSeek повністю фінансується китайським мільярдером Ляном Веньфеном і не має наміру залучати додаткові інвестиції.

Її фокус зосереджений на створенні базових технологій, а не комерційних додатків, і компанія зобов’язалася надавати відкритий код для своїх моделей.

Випуск чат-бота DeepSeek у форматі R1 спричинив гострі суперечки в Кремнієвій долині щодо того, чи зможуть американські компанії, які займаються розробкою штучного інтелекту, зокрема Meta та Anthropic, зберегти своє технічне лідерство.

Консультант з технологічних акцій з Сінгапуру Вей-Серн Лінг заявив для BBC, що китайський ІІ-помічник може “потенційно поставити під сумнів інвестиційну привабливість для всього ланцюга постачання ІІ”.

Однак банківська корпорація Citi з Уолл-стріт попередила, що, хоча DeepSeek може скласти конкуренцію домінуючим позиціям таких американських компаній, як OpenAI, проблеми, з якими стикаються китайські фірми, можуть перешкодити їх розвитку.

Згідно з оцінками аналітиків, в умовах обмежень, з якими стикаються китайські компанії, доступ США до більш досконалих чіпів може бути їх перевагою.