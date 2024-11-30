Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на джерела в галузі.

Падіння рубля до найнижчого рівня з березня 2022 року викликало занепокоєння серед китайських підприємців, особливо тих, хто торгував у російській валюті.

Китай залишається найбільшим торговельним партнером Росії, замінивши західні компанії у постачанні масових товарів. За даними митниці, щомісяця у РФ ввозять товарів із Китаю на $10-11 млрд, що удвічі більше, ніж до початку війни. Понад 50% товарів на російських маркетплейсах постачаються з Китаю, а частка китайських автомобілів на ринку досягла 70%.

Проте девальвація рубля завдала китайським експортерам серйозних збитків, зазначає засновник бізнес-платформи Waimaojia Енді Гуо.

“Падіння рубля з одного боку підвищує ціни, що знижує купівельну спроможність російських споживачів. З іншого боку, валютні коливання скорочують маржу експортерів після оплати витрат”, – пояснив він.

На російських маркетплейсах, таких як Ozon, Wildberries та Yandex Market, представлено близько 150 тисяч китайських продавців. Проте проблеми з платежами ускладнюють ситуацію. Один із операторів у Шеньчжені розповів, що його компанія відправила в Росію товарів на сотні мільйонів юанів, але досі не отримала оплати від Wildberries. Інший продавець зазначив, що отримані в Росії рублі можна обміняти лише на чорному ринку, що є ризикованим.

З початку листопада рубль втратив 10% відносно юаня і долара та 7,5% відносно євро. За даними Reuters, це найгірший показник для російської валюти за останні два роки.