Майже кожна друга дитина у Данії у віці від 9 до 14 років має речі у користуванні, придбані на суперечливому китайському вебсайті Temu.

Про це пише DR.

Видання наводить приклад із 14 річною дівчиною, у шухлядах якої можна знайти освіжувачі повітря, ювелірні вироби та модний одяг – це лише деякі з речей, придбані з інтернет-магазину Temu. Щомісяця дівчина легко витрачає 100-200 данських крон на цьому китайському сайті.

Temu приваблює багатьох покупців дешевими та модними новинками. Нове опитування Epinion показує, що майже половина дітей віком від 9 до 14 років роблять покупки в Temu або отримували там речі від інших.

Однак експерти попереджають, що куплені у китайському маркетплейсі речі можуть швидко ламатися або не зовсім виправдовувати очікування. Зокрема, це стосується, більшої частини одягу, який можна купити на сайті.

“У виробництві текстилю використовується багато різних хімікатів, і деякі з них можуть мати негативні наслідки для здоров’я”, — каже експертка.

У серпні 2024 року Рада споживачів Данії провела дослідження якості товарів, придбаних на Temu і виявилось, що лише вісім із 38 продуктів відповідають стандартам охорони здоров’я та безпеки ЄС. Серед замовлених 15 іграшок 11 визнані такими, які можуть завдати шкоди маленьким дітям, два з чотирьох зарядних пристроїв є небезпечними для життя, а в усіх сонцезахисних кремах є речовини в списку інгредієнтів, які ймовірно є гормональними.