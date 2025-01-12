Про це пише DR.
Видання наводить приклад із 14 річною дівчиною, у шухлядах якої можна знайти освіжувачі повітря, ювелірні вироби та модний одяг – це лише деякі з речей, придбані з інтернет-магазину Temu. Щомісяця дівчина легко витрачає 100-200 данських крон на цьому китайському сайті.
Temu приваблює багатьох покупців дешевими та модними новинками. Нове опитування Epinion показує, що майже половина дітей віком від 9 до 14 років роблять покупки в Temu або отримували там речі від інших.
Однак експерти попереджають, що куплені у китайському маркетплейсі речі можуть швидко ламатися або не зовсім виправдовувати очікування. Зокрема, це стосується, більшої частини одягу, який можна купити на сайті.
“У виробництві текстилю використовується багато різних хімікатів, і деякі з них можуть мати негативні наслідки для здоров’я”, — каже експертка.
У серпні 2024 року Рада споживачів Данії провела дослідження якості товарів, придбаних на Temu і виявилось, що лише вісім із 38 продуктів відповідають стандартам охорони здоров’я та безпеки ЄС. Серед замовлених 15 іграшок 11 визнані такими, які можуть завдати шкоди маленьким дітям, два з чотирьох зарядних пристроїв є небезпечними для життя, а в усіх сонцезахисних кремах є речовини в списку інгредієнтів, які ймовірно є гормональними.
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