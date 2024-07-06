До Білорусі нібито на навчання прибули військовослужбовці народно-визвольної армії Китаю.

Про це повідомило міністерство оборони Білорусі в Telegram-каналі.

У відомстві зазначають, що військові двох республік візьмуть участь у спільних антитерористичних тренуваннях, які відбуватимуться упродовж 8 – 19 липня.

“Спільне тренування дозволить обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських та китайських підрозділів, закласти фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ”, – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, група “Беларускі Гаюн”, яка відстежує білоруську військову активність, повідомила, що китайський літак уперше приземлився на військовий аеродром “Барановичі”.

“Зазначимо, що першим вдалим елементом цих навчань для 61-ї винищувальної авіабази можна вважати засвоєння англійської мови для розуміння “китайської англійської” в умовах стресу (посадка іноземного літака) і подальшої взаємодії на тренуваннях після стількох років роботи з росіянами”, – пише Гаюн.