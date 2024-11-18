Російські дрони "Гербера", що активно використовуються для перевантаження української протиповітряної оборони, виготовляються з матеріалів, що дозволяють значно знизити вартість, таких як фанера і пінопласт. Однак у будові цих безпілотників присутні компоненти іноземного виробництва.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

У ГУР зазначили, що окупанти збирають дрон на заводі у місті Єлабуга (Республіка Татарстан). Гербера імітує дрони Shahed-136 або Герань-2.

Гербери виготовляють з фанери та пінопласту, тому дрон в десятки разів дешевший за шахед. Водночас наповнення безпілотника складається з компонентів іноземного виробництва, завезених з Китаю через треті компанії. Росіяни збирають Гербери за китайським прототипом виробництва Skywalker Technology Co., Ltd.

БПЛА містить чіпи та інші деталі виробництва Analog Devices та Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нідерланди), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія) і XLSEMI (КНР).

Безпілотник оснащений китайською камерою Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358. Двигун DLE60 ― виробництва китайської Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Влітку 2024 року ця компанія потрапила під санкції США за постачання деталей країні-агресору, додали у ГУР.