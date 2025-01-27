Про це повідомляє CNBC.
Зазначається, що зловмисні атаки сталися на тлі стрімкого зростання популярності стартапу, який позиціонує себе як конкурент провідних чат-ботів, таких як ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google
Минулого тижня DeepSeek презентував свою інноваційну модель R1, яка, за словами розробників, має здатність міркувати.
Вона є конкурентом OpenAI o1 та має відкритий код, що означає, що будь-який розробник у сфері штучного інтелекту може використовувати його.
Завдяки випуску R1 стартап стрімко набрав популярності, піднявшись у рейтингах магазинів додатків, а користувачі високо оцінили її продуктивність.
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