Китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek оголосив про масштабну кібератаку на свою платформу, що змусило компанію тимчасово обмежити реєстрацію нових користувачів.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що зловмисні атаки сталися на тлі стрімкого зростання популярності стартапу, який позиціонує себе як конкурент провідних чат-ботів, таких як ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google

Минулого тижня DeepSeek презентував свою інноваційну модель R1, яка, за словами розробників, має здатність міркувати.

Вона є конкурентом OpenAI o1 та має відкритий код, що означає, що будь-який розробник у сфері штучного інтелекту може використовувати його.

Завдяки випуску R1 стартап стрімко набрав популярності, піднявшись у рейтингах магазинів додатків, а користувачі високо оцінили її продуктивність.