Лабубу - феномен дизайнерських іграшок, що підкорив TikTok і знаменитостей

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Лабубу (Labubu) – це іграшка, що має пухнасте тіло, загострені вуха та пустотливу усмішку, нагадуючи гремлінку з фантастичного світу. Вона не є типовою милою іграшкою, а скоріше потворно-симпатичною, з особливим шармом хаосу. Саме завдяки цій неоднозначності Лабубу стала новим трендом у TikTok, привертаючи увагу багатьох людей.

Персонажі Лабубу були створені у 2015 році художником з Гонконгу Касінгом Лунгом. Спочатку вони з’явилися в серії дитячих книжок, де мешкали в чарівному лісі, спілкувалися з іншими персонажами та переживали веселі й повчальні пригоди. Лунг навмисно надав їм трохи чудернацький вигляд, але з добрим серцем, щоб показати, що зовнішність не визначає сутність. Завдяки унікальному стилю малюнка та неповторному характеру ці істоти швидко стали улюбленцями читачів, а згодом перетворилися на щось більше.

Назва «Лабубу» є вигаданою, створеною спеціально для племені лабубу в оповіданнях Касінга Лунга. Вона не має точного перекладу, але звучання передає пустотливий і харизматичний характер пухнастого персонажа. Ім’я легко запам’ятовується і вимовляється, незалежно від мови чи культури.

У 2019 році Касінг Лунг уклав угоду з компанією Pop Mart, щоб перетворити своїх казкових ельфів на колекційні дизайнерські іграшки. Спочатку зосередилися на серії фігурок, а у жовтні 2023 року Pop Mart випустила першу лінійку брелоків Лабубу під назвою The Monsters – Tasty Macarons.

Популярність Лабубу значно зросла завдяки формату «сліпих коробок», де іграшки запаковані так, що покупець не знає, яку саме фігурку отримає. Цей формат, придуманий компанією Funko, базується на елементі сюрпризу та азарту, що зробило іграшки дуже популярними. Коли Pop Mart випустила серію Лабубу в такому форматі, попит на них різко зріс.

Знаменитості та культурний феномен

Нова хвиля популярності Лабубу пов’язана зі співачкою Лісою, яка у 2024 році поділилася своєю колекцією іграшок. Це привернуло увагу шанувальників кейпопу та попкультури загалом. У 2024 році дохід Pop Mart за межами Китаю зріс на 375,2 % до 700 мільйонів доларів, причому лише Лабубу принесла 420 мільйонів доларів із загального доходу компанії в 1,8 мільярда доларів.

Інші знаменитості, такі як Олівія Аттвуд, Ріанна, Кім Кардаш’ян та Дуа Ліпа, також були помічені з іграшками Лабубу. Вони стали популярним аксесуаром, який часто можна побачити на вірусних TikTok-сторінках та у папараці-фотографіях з аеропортів.

У TikTok хештег #Labubu зібрав десятки мільйонів переглядів і понад мільйон публікацій. Шанувальники обговорюють поради щодо оцінки ляльок, діляться зображеннями своїх колекцій, які перетворилися на несподівані модні аксесуари, що часто поєднуються з люксовими сумками.

Через шалений попит нові іграшки розпродають дуже швидко, і тим, хто не встиг придбати Лабубу на офіційному сайті, доводиться переплачувати на сторонніх платформах. Лімітовані випуски, особливо сезонні дропи або створені у співпраці зі зірками, можуть коштувати сотні доларів на платформах перепродажу, таких як StockX. Ажіотаж був настільки великим, що в деяких магазинах навіть виникали сутички між покупцями. У Великій Британії через це іграшку вилучили з продажу, але Лабубу має повернутися на прилавки у червні після впровадження покращеного механізму продажу.

Окрім оригінальної Лабубу, існує також «Лафуфу» – підроблена версія іграшки, яка має своїх прихильників.

Лабубу перетворилася із простої іграшки на повноцінний культурний феномен. У співпраці Pop Mart та Uniqlo випустили серію футболок із зображенням милих монстрів, а також відбулася колаборація з Coca-Cola, де іграшка тримає в руках солодкий напій. В Україні офіційно Лабубу не продають, але іграшки можна знайти у перекупників. Ціни варіюються: деякі фігурки коштують від 700 гривень, тоді як рідкісні екземпляри можуть сягати кількох тисяч.

Авторка: Валерія Кобзар