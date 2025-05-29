Трагедія на Херсонщині: як діяти при виявленні мін і вибухівки

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА

29 травня в Качкарівці, що на Херсонщині, стався трагічний інцидент: місцевий житель підірвався на міні. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, 41-річний чоловік отримав серйозні травми, зокрема часткову ампутацію стопи, і був терміново госпіталізований.

У зв’язку з цим випадком, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області підготував рекомендації для населення. Вони стосуються дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів або нерозірваних снарядів.

Основні поради включають:

Не підходьте до підозрілого предмета.

Зупиніться і голосно попередьте інших про небезпеку, якщо поруч є люди.

Огляньте територію, щоб впевнитися, що немає інших вибухонебезпечних предметів.

Обережно відійдіть на безпечну відстань, залишаючи свої сліди. Якщо можливо, сховайтеся за найближчою будівлею.

Позначте небезпечну зону помітним знаком, наприклад, стрічкою або хустиною, але не наближайтеся до вибухівки.

Терміново повідомте про знахідку за телефонами ДСНС 101 або поліції 102, роблячи дзвінок з безпечної відстані.

Також у центрі наголошують, що користуватися мобільним телефоном поблизу мін або інших вибухонебезпечних предметів категорично заборонено через ризик детонації.