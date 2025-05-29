Трагедія на Херсонщині: як діяти при виявленні мін і вибухівки

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА
29 травня в Качкарівці, що на Херсонщині, стався трагічний інцидент: місцевий житель підірвався на міні. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, 41-річний чоловік отримав серйозні травми, зокрема часткову ампутацію стопи, і був терміново госпіталізований.
У зв’язку з цим випадком, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області підготував рекомендації для населення. Вони стосуються дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів або нерозірваних снарядів.
Основні поради включають:
- Не підходьте до підозрілого предмета.
- Зупиніться і голосно попередьте інших про небезпеку, якщо поруч є люди.
- Огляньте територію, щоб впевнитися, що немає інших вибухонебезпечних предметів.
- Обережно відійдіть на безпечну відстань, залишаючи свої сліди. Якщо можливо, сховайтеся за найближчою будівлею.
- Позначте небезпечну зону помітним знаком, наприклад, стрічкою або хустиною, але не наближайтеся до вибухівки.
- Терміново повідомте про знахідку за телефонами ДСНС 101 або поліції 102, роблячи дзвінок з безпечної відстані.
Також у центрі наголошують, що користуватися мобільним телефоном поблизу мін або інших вибухонебезпечних предметів категорично заборонено через ризик детонації.