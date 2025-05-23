В умовах окупації Криму українська мова практично зникла з освітнього процесу. Попри заяви окупаційних органів про наявність україномовних шкіл, учні не мають можливості отримувати підручники українською, а іспити змушені складати російською мовою.

Ситуація з кримськотатарською мовою є не менш тривожною: навіть якщо батьки бажають створити класи з кримськотатарською мовою, їм у цьому відмовляють. Про це під час Першого Кримського тижня в Брюсселі розповіла правозахисниця та голова Центру громадянської просвіти «Альменда» Марія Суляліна.

«До окупації українська мова була поширена в Криму, але тепер, за даними окупаційної влади, які важко перевірити, лише 0,5% учнів навчаються українською. Окупанти стверджують, що існує одна українська школа, але ті, хто її відвідував, підтверджують відсутність підручників українською мовою, а всі іспити проводяться виключно російською», – зазначила Суляліна.

Вона також підкреслила, що ситуація з кримськотатарською мовою не є кращою. Навіть якщо батьки подають письмові запити на відкриття класів з кримськотатарською, адміністрації шкіл відмовляють у цьому.

«Коли в класі, наприклад, лише двоє кримських татар, решта учнів голосують за російську мову, а не за кримськотатарську», – пояснила правозахисниця.

Суляліна акцентувала, що формально батьки мають право вимагати навчання кримськотатарською, але на практиці цей механізм не працює. Після звернення батьків проводиться колективне голосування, де переважає російськомовна більшість, що ускладнює ситуацію.