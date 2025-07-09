Пожежа в Требухові після атаки російських безпілотників: наслідки та ліквідація

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 9 липня в місті Требухів, що на Київщині, сталася велика пожежа на підприємстві, викликана падінням уламків російських безпілотників після атаки. Вогонь охопив площу понад 8 тисяч квадратних метрів і підійшов близько до житлових будинків, деякі з яких зазнали пошкоджень, але не були знищені.

Рятувальники швидко локалізували вогонь, запобігши його подальшому розповсюдженню на житловий сектор. За словами Вікторії Рубан, речниці Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області, на місці події працювали 19 одиниць спецтехніки та понад 80 рятувальників, які безперервно підвозили воду для гасіння.

Пожежа виникла на підприємстві, яке спеціалізується на виготовленні палет. Через велику кількість деревини, високу температуру горіння та спекотну погоду, умови для гасіння були надзвичайно складними. Наразі вогонь локалізовано, триває ліквідація його наслідків.

“Розповсюдження вогню уникнули й нашим рятувальникам вдалося врятувати від займання житлові будинки, які знаходяться поруч з підприємством. Є будинки пошкоджені, але вони врятовані від вогню. Загиблих і поранених немає.” – Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київщини

Власник одного з пошкоджених приватних будинків, розташованих поруч із підприємством, зазначив, що його будинок був новозбудованим і ще не заселеним. Він приїхав на місце події одразу після пожежі і повідомив, що вогонь пошкодив фасад, вікна, покрівлю, а також гараж, господарчу будівлю, паркан і лінію електропередач.

Підприємство розташоване впритул до житлового сектору, відділене лише парканом від найбільш постраждалого обійстя. Представники підприємства відмовилися коментувати ситуацію та наслідки пожежі.

Раніше міський голова Броварів Ігор Сапожко опублікував у Telegram фото пожежі, що виникла після влучання уламків безпілотників.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 9 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ та область, застосувавши 728 ударних безпілотників, сім крилатих і шість аеробалістичних ракет. Сили протиповітряної оборони знешкодили 706 дронів та всі сім крилатих ракет.

Внаслідок атаки на Київщині постраждали двоє людей – жінка отримала поранення, також постраждав чоловік.