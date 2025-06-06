Масштабна атака на Луцьк: наслідки та ліквідація руйнувань

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Луцьку триває активна ліквідація наслідків найбільшої атаки з початку війни, здійсненої Росією. Внаслідок цього жахливого інциденту загинули двоє людей, а 29 отримали поранення. За словами міського голови Ігоря Поліщука, місто зазнало удару 15 безпілотників та 6 крилатих ракет.

В результаті атаки серйозно постраждала багатоповерхівка на Озерецькій, де обвалилися квартири з дев’ятого по перший поверх.

Надія Гонтар, яка мешкала на дев’ятому поверсі, встигла вийти з будинку перед атакою.

“Взяла все необхідне: білизну, таблетки. Ми зійшли раніше, а внук залишився і він в лікарні зараз.” – Надія Гонтар

Ще одна мешканка, Жанна, під час повітряної тривоги перебувала в укритті з родиною, що врятувало їхні життя. Її квартира зазнала повного знищення.

“Побачила будинок і я думаю, що навряд чи нас до понеділка сюди запустять. Поки оцінять ці квартири. В мене всі вікна вирвані.” – Жанна Волощук

Ліквідацією наслідків атаки займаються понад 100 рятувальників, які розгорнули штаб допомоги для постраждалих біля зруйнованої багатоповерхівки.

“Ситуація жахлива, напевно, немає жодної вцілілої квартири.” – Володимир Нестеров, речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Волинської області

Рятувальники продовжують розбір конструкцій пошкодженого будинку. Для лучан, чиї помешкання постраждали, пропонують тимчасове проживання в гуртожитках або орендованому житлі, яке компенсує міська рада, якщо оренда не перевищує 14 тисяч гривень на місяць.

Питання відновлення частково зруйнованого будинку залишається відкритим. Міський голова зазначив, що панельна конструкція ускладнює розбір завалів. Багато інших будівель також зазнали пошкоджень: вікна, дахи, двері – щонайменше 2000 вікон. Постраждали також навчальні заклади, державні установи та автомобілі.

“Будинок панельний – це значною мірою ускладнює розбір завалів. Окрім цього, ще багато будівель ушкоджені: вікна, дахи, двері. Щонайменше 2000 ушкоджених вікон. Також в місті є ушкоджені навчальні заклади, держустанови, авто.” – Ігор Поліщук, міський голова Луцька

Начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький повідомив, що будівельні організації готові закрити вибиті вікна плівкою та згодом замінити їх на нові, але терміни робіт поки що не визначені.

6 червня в обласній адміністрації відбулося засідання Ради оборони області, на якому було доручено посилити патрулювання вулиць, особливо вночі, щоб запобігти мародерству у пошкоджених будівлях.

Станом на вечір 6 червня в Луцьку сформовано 15 бригад для закриття пошкоджених вікон від вітру та дощу, а також 3 бригади для термінового ремонту дахів, які вже розпочали свою роботу.

Крім того, створено 15 комісій, які проводять поквартирний та побудинковий обхід, фіксують пошкодження, консультують мешканців і проводять інструктаж щодо подальших дій.

У ніч на 6 червня в Луцьку знову лунали вибухи. Міський голова повідомив, що росіяни атакували місто 15 безпілотниками та 6 крилатими ракетами.

Під час атаки травмувалися 15 людей, п’ятеро з них перебувають у лікарні. У кількох районах міста пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, адміністративні та комерційні об’єкти.