Масштабна операція безпеки Orange Shield у Гаазі перед самітом НАТО

Про це повідомляє агентство Associated Press

У Гаазі, Нідерланди, розпочалася масштабна операція безпеки під назвою Orange Shield напередодні саміту НАТО, запланованого на 24-25 червня. Цю інформацію підтвердило агентство Associated Press.

Очікується, що в операції візьмуть участь близько 27 тисяч поліцейських, що становить майже половину всього поліцейського складу країни, а також понад 10 тисяч військовослужбовців. У деяких районах Гаази вже встановлюють тимчасові барикади та металеві огорожі, а паркування поблизу місця проведення саміту заборонене.

Працівникам офісів у центрі міста рекомендують залишатися вдома, а громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Згідно з інформацією AP, військова поліція забезпечуватиме охорону делегацій, які прибуватим до міста для участі в саміті, а також супроводжуватиме їх автомобілі, перекриваючи автостради від аеропортів до готелів.

У Північному морі патрулюватимуть фрегати, а в повітрі – винищувачі F-35 та гелікоптери. Системи протиповітряної оборони також будуть у бойовій готовності, а сапери перевірятимуть місця проведення заходу на наявність вибухових пристроїв.

На території саміту буде заборонено використання дронів, проте поліція та військові активно використовуватимуть безпілотники для моніторингу ситуації з повітря.

Крім видимих заходів безпеки, уряд Нідерландів також посилить кіберзахист, хоча деталі цього заходу не розголошуються. Окрім того, територію патрулюватимуть підрозділи поліції, оскільки в місті очікуються протести, зокрема вже анонсовано кілька акцій, включаючи спробу заблокувати одну з головних автомагістралей до Гаази.

25 травня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі. Також підтверджено, що на заході буде присутній американський лідер Дональд Трамп, про що заявила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт.