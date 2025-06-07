Наймасштабніша повітряна атака на Харків 7 червня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 7 червня 2025 року Харків став свідком наймасштабнішої повітряної атаки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Близько 50 ударних безпілотників, ракет і керованих авіабомб було запущено по місту, зокрема в Київському та Основ’янському районах.

В Київському районі постраждали підприємство, приватний будинок та територія вищого навчального закладу. Основ’янський район зазнав удару по багатоповерхівці, що призвело до значних руйнувань і пожеж.

За даними медичних служб, внаслідок атаки є поранені, а також одна загибла особа. Рятувальники та комунальні служби оперативно реагували на ситуацію, ліквідуючи наслідки та надаючи допомогу постраждалим.

Міський голова Харкова Ігор Терехов назвав цю атаку найпотужнішою за весь час війни, акцентуючи на масштабі руйнувань і загрозі для цивільного населення.

Дим, що піднімався над містом після комбінованої атаки, був видимий з різних куточків Харкова, що свідчить про серйозність удару та його вплив на інфраструктуру.

“Ця атака стала наймасштабнішою за весь час повномасштабного вторгнення. Ми робимо все можливе, щоб допомогти постраждалим і відновити місто.” – Ігор Терехов, міський голова Харкова

Жителі Харкова закликають один одного зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та підтримувати одне одного в цей важкий час.