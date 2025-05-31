Остання лікарня у північній Газі закрилася: перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Як повідомив директор медичного закладу BBC

У північній частині Сектору Гази завершила свою роботу остання лікарня, що надавала медичні послуги. Це сталося внаслідок наказу ізраїльських військових про термінову евакуацію. Директор медичного закладу, доктор Мохаммед Салха, повідомив, що пацієнтів перевезли до Джабалії ввечері 29 травня після двотижневої блокади. За його словами, наразі на півночі Гази “не працює жоден медичний заклад”.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не надала коментарів з цього приводу.

Перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС

29 травня речниця Білого дому Керолайн Левітт оголосила, що ХАМАС та Ізраїль досягли угоди про 60-денне припинення вогню в Секторі Гази. Вона зазначила, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав угоду перед її передачею представникам ХАМАС.

30 травня представник ХАМАСу повідомив, що угрупування відхилить останню пропозицію США щодо нового припинення вогню та угоди про звільнення заручників. Він підкреслив, що угода суперечить попереднім домовленостям між переговірниками та Віткоффом.

Чиновник також зазначив, що пропозиція не містить гарантій, що тимчасове перемир’я призведе до постійного припинення вогню або повернення до гуманітарного протоколу.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що ХАМАС готовий передати 10 живих заручників та тіла 18 загиблих у два етапи в обмін на 60-денне припинення вогню та звільнення палестинських в’язнів з ізраїльських в’язниць.

Ізраїльський уряд поки що не прокоментував ситуацію, але, за інформацією, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху повідомив родинам заручників, що підтримує план Віткоффа.

Ситуація в Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю з Сектору Гази, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти бойовиків. Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі для своєї безпеки.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода складається з трьох етапів, перший з яких передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню в Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.