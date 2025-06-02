Останні новини: Харків, вибори в Польщі, напад у Колорадо, підводні човни Великої Британії

Повідомляє медіа BBC

В ніч на 2 червня російські війська атакували Харків, завдавши ударів за допомогою безпілотників та ракет. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, серед яких є дитина. Ураження зафіксовані в Холодногірському та Київському районах міста.

У Холодногірському районі сталася пожежа, внаслідок якої постраждали будівлі цивільного підприємства, кілька приватних будинків та автомобілі. У Київському районі ракета влучила поблизу багатоповерхівок, вибивши вікна та пошкодивши фасади. Подробиці події наразі уточнюються.

У Польщі завершився другий тур президентських виборів, за результатами якого перемогу здобув кандидат від партії “Право і справедливість” Кароль Навроцький. Він отримав 50,89% голосів виборців, тоді як його опонент Рафал Тшасковський набрав 49,11%. Явка виборців у другому турі склала 73,96%. Хоча раніше екзитполи вказували на лідерство Тшасковського, остаточні результати підтвердили перемогу Навроцького.

У штаті Колорадо, США, 1 червня стався напад на учасників маршу за ізраїльських заручників. Чоловік кинув коктейлі Молотова, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення, деякі з них зазнали опіків. Начальник поліції Боулдера Стівен Редферн повідомив, що одна з жертв перебуває у критичному стані, інші отримали легкі травми. Свідки стверджують, що нападник підпалював людей під час акції пам’яті.

“Це схоже на злочин на ґрунті ненависті”, – заявив генеральний прокурор Колорадо Філ Вайзер, підкресливши, що постраждала група щотижня збирається для підтримки звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

“Жахливий антисемітський терористичний акт, спрямований проти євреїв”, – так охарактеризував напад міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у соцмережі X.

У Великій Британії уряд оголосив про плани побудувати до 12 нових ударних підводних човнів. Прем’єр-міністр Кір Стармер зазначив, що це рішення стане частиною оновленої оборонної політики та підвищить бойову готовність збройних сил. Нові атомні підводні човни замінять наявний флот з кінця 2030-х років, забезпечуючи безпеку країни та НАТО на десятиліття вперед.

За оцінками Міністерства оборони, будівництво підводних човнів створить близько 30 000 робочих місць у 2030-х роках, а також значну кількість місць для навчання та випускників у найближче десятиліття. Стратегічний оборонний огляд, підготовлений за участі колишнього генсека НАТО Джорджа Робертсона, міститиме 62 рекомендації, які уряд планує впровадити повністю.