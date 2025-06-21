Останні новини війни в Україні: обмін полоненими та нові санкції 21 червня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сім’ї українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти, активно показують їхні фотографії звільненим з полону солдатам. Вони сподіваються, що ті зможуть впізнати своїх рідних після нещодавнього етапу обміну полоненими, який відбувся 20 червня 2025 року.
Сьогодні, 21 червня, ми відзначаємо 1214-й день повномасштабної війни Росії проти України. Важливі події та новини з фронту продовжують фіксуватися в режимі онлайн.
Ось основні новини на цей момент:
- 20 червня відбувся черговий етап обміну полоненими, в рамках якого Україна повернула групу важкохворих та тяжкопоранених військових. У Координаційному штабі зазначили, що працюють над регулярністю таких обмінів.
- Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції, ухвалені РНБО, проти виробників російських безпілотників та осіб, які причетні до схем обходу санкцій для постачання товарів подвійного призначення до Росії.
- В Україні створено угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України, яке об’єднує всі військові частини, що займаються безпілотниками.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що “там, де ступає російський солдат, – це російська територія”, і висловив можливість захоплення Сум. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ці слова, підкресливши, що Путін продовжує демонструвати свої агресивні наміри, незважаючи на мирні зусилля з боку міжнародної спільноти.
В Одесі та Кременчуці на Полтавщині зафіксовано вибухи, про що повідомляють місцеві жителі.
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