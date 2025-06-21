Останні новини війни в Україні: обмін полоненими та нові санкції 21 червня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сім’ї українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти, активно показують їхні фотографії звільненим з полону солдатам. Вони сподіваються, що ті зможуть впізнати своїх рідних після нещодавнього етапу обміну полоненими, який відбувся 20 червня 2025 року.

Сьогодні, 21 червня, ми відзначаємо 1214-й день повномасштабної війни Росії проти України. Важливі події та новини з фронту продовжують фіксуватися в режимі онлайн.

Ось основні новини на цей момент:

20 червня відбувся черговий етап обміну полоненими, в рамках якого Україна повернула групу важкохворих та тяжкопоранених військових. У Координаційному штабі зазначили, що працюють над регулярністю таких обмінів.

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції, ухвалені РНБО, проти виробників російських безпілотників та осіб, які причетні до схем обходу санкцій для постачання товарів подвійного призначення до Росії.

В Україні створено угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України, яке об’єднує всі військові частини, що займаються безпілотниками.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що “там, де ступає російський солдат, – це російська територія”, і висловив можливість захоплення Сум. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ці слова, підкресливши, що Путін продовжує демонструвати свої агресивні наміри, незважаючи на мирні зусилля з боку міжнародної спільноти.

В Одесі та Кременчуці на Полтавщині зафіксовано вибухи, про що повідомляють місцеві жителі.