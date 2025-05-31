Головні новини 31 травня: війна, політика та безпека України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 31 травня, відзначається 1193-й день повномасштабної війни Росії проти України. У цей час важливо слідкувати за основними подіями, які відбуваються на фронті та в політичному житті країни.

Сенатор США Ліндсі Грем висловив думку, що Росія не проявляє справжнього бажання досягти миру. Натомість, він зазначив, що країна нарощує свою військову присутність на кордоні з Україною, готуючись до можливого контрнаступу влітку або восени.

Колишній президент США Дональд Трамп висловив своє здивування та розчарування через останні російські удари по Україні, які, на його думку, ускладнили швидке укладення мирної угоди.

Кабінет Міністрів України ухвалив нові зміни в порядку бронювання військовозобов’язаних. Тепер у деяких установах можливе бронювання 100% працівників, що має на меті підвищити обороноздатність країни.

Сили протиповітряної оборони України знищили новітній російський реактивний дрон, ймовірно, “Дань-М”, використовуючи зенітно-ракетний комплекс, розроблений Головним управлінням розвідки.

Ракетний удар по Сумщині

У ніч на 31 травня Росія здійснила ракетний удар по Сумській області. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки в Недригайлівській громаді, а також були зруйновані складські приміщення. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, одна особа отримала поранення.

ВАКС відповів на заяви ДБР щодо судді Ємельянова

Вищий антикорупційний суд України відреагував на заяви Державного бюро розслідувань про суддю ВАКС, назвавши їх спробою дискредитації та тиску на судову систему. Суд закликав ДБР утриматися від необґрунтованих звинувачень і діяти виключно в межах закону.

Ця заява стала відповіддю на новини про затримання колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова, якого затримали після зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання.