Нові музичні релізи України: альбоми та сингли тижня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Щотижня проєкт “Artилерія” знайомить слухачів з найцікавішими музичними релізами України. Цього тижня на увагу заслуговують новий альбом “Пращура”, яскраве повернення Саші Чемерова, життєвий трек від Околиці та атмосферний дарк-ембієнт від “Некрохолоду”.

Саша Чемеров презентує свій сольний альбом “Dymna Sumish”, який він описує як “біполярний стриптиз”. Артист зазначає:

“Це мій терновий вінок. Я беру відповідальність і говорю однією з вами мовою – в спільний такт биття наших сердець.” – Саша Чемеров

Гурт “Пращур” випустив свій дебютний альбом “Розлад”, який вже став важливою подією на важкій сцені. Колектив активно гастролює Україною, поєднуючи мінімалістичний дрон-метал з авторськими декораціями. Останній трек альбому натхненний сценою з мультфільму “Як козаки весілля гуляли”.

Харківський проєкт “Некрохолод” представив новий дарк-ембієнт альбом “Und Lebenden, und Toten, und Wiedergeborenen”, який передає відчуття спокою у безвихідних ситуаціях. Тут співи птахів і дихання вітру гармонійно поєднуються з тріскотом дозиметра.

To Eternity презентує альбом “Причинно-наслідковий зв’язок”, де контрастні стани артиста співіснують як частини єдиного цілого. Веселі треки виникають з сумних, а кожна подія створює ґрунт для наступної.

Серед інших цікавих релізів варто відзначити дебютний мініальбом Санкена “Трикутник ч. 1”, який раніше був доступний лише на SoundCloud, новий EP “Туди-сюди і смерть” “Рубікон” із синт-панк звучанням, а також емоційний EP Re-Read “Прокладений квітами шлях”, що розкриває внутрішні трансформації.

Серед синглів цього тижня – безтурботний трек Тучі “Come Back Klub” з клубним басом, лірична “Я загорну тобі на пам’ять” від Lely45, агресивний дебют WhyT “C9H13NO3”, а також психоделічний сингл Відень Спить “Дерево”, який претендує на звання “Повернення року”.

Анна Петраш тизерить пісню “Чуєш”, створену за один день у співпраці з саундпродюсером Сашею Мусевичем. Володимир Дантес присвячує трек “Ти не забудь” тим, кого розділяють кілометри, а Kola розповідає про голос коханого у пісні “Говорили”.

Околиця і Popil у треку “Пу-пу-пу” жартують про життєві труднощі, а Zapaska нагадує про тепло рідного міста у пісні “В улюбленому місті”. Electrobirds запрошують зануритись у ностальгію з треком “На старих світлинах”, а Osty у сольному треку “Ім’я (від А до Я)” намагається забути своє ім’я, не відриваючись від зіркової напарниці.