Латвія підтримує термінове запрошення України до НАТО на саміті 2025

Про це пише Delfi.

Перед самітом НАТО, запланованим на 24 – 25 червня в Гаазі, Сейм Латвії ухвалив важливу заяву, що підтримує термінове запрошення України до Альянсу. Цю інформацію оприлюднили в місцевих ЗМІ.

У документі підкреслюється, що запрошення не означатиме миттєвого вступу, але стане важливим політичним і моральним сигналом, що вказує на чіткий шлях України до НАТО. Латвія також закликає своїх союзників активізувати цей процес і акцентувати на ньому увагу під час саміту в Гаазі.

Сейм нагадує про рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, коли було підтверджено, що Україна стане членом Альянсу. Також згадується Вільнюський саміт 2023 року, на якому було відхилено План дій щодо членства як умову для євроатлантичної інтеграції України. У 2024 році у Вашингтоні було підтверджено, що Україна рухається в напрямку незворотного членства в НАТО.

Документ також містить інформацію про угоду між Латвією та Україною, підписану в квітні 2024 року, яка передбачає політичну та практичну підтримку, включаючи процес євроатлантичної інтеграції.

Враховуючи ці фактори, Сейм Латвії «підтримує якнайшвидше запрошення України до членства в НАТО і поступальний прогрес процесу її вступу до Європейського Союзу». Підкреслюється, що підтримка Латвії євроатлантичної інтеграції України базується на переконанні, що «стабільна Україна є необхідною умовою для довгострокової безпеки в Європі та в Латвії».

“Беручи до уваги боротьбу України проти російської агресії, висловлює впевненість у тому, що вступ України до НАТО зробить довгостроковий внесок у зміцнення безпеки та стабільності в Європі та трансатлантичному просторі. Прагнення України приєднатися до НАТО – це її стратегічний вибір, спрямований на стійку безпеку та зміцнення міжнародного порядку відповідно до геополітичної ситуації.” – Сейм Латвії

Нагадаємо, що саміт НАТО відбудеться в Гаазі 24 – 25 червня 2025 року. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у цьому заході. Також підтверджено, що на саміті буде присутній президент США Дональд Трамп.

24 червня в рамках саміту відбудеться засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ.