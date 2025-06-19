Латвія заборонила купівлю нерухомості громадянам Росії та Білорусі

Про це повідомляє латвійський суспільний мовник LSM

Латвійський Сейм прийняв новий закон, що носить назву “Про обмеження угод, які загрожують національній безпеці”. Цей закон забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість на території Латвії. Інформацію про це оприлюднив латвійський суспільний мовник.

Заборона стосується як фізичних осіб – громадян Росії та Білорусі, так і юридичних осіб, зареєстрованих у цих країнах. Важливо зазначити, що обмеження поширюється лише на нові угоди, укладені після набуття законом чинності. Ті, хто вже має нерухомість, можуть зберігати її у власності.

Закон передбачає певні винятки: власники постійного дозволу на проживання, виданого Латвією, можуть придбати єдине житло. Крім того, громадяни Росії мають право успадковувати нерухомість від своїх родичів.

Схожі обмеження вже запроваджені в Литві, де вони діють з 2023 року, хоча й тимчасово. У квітні 2025 року Фінляндія також ухвалила аналогічний закон, який дозволяє купівлю житла лише громадянам Росії з постійним дозволом на проживання. Міністерство оборони Фінляндії зазначає, що цей законопроєкт, що забороняє угоди з нерухомістю для громадян країн підвищеного ризику, має на меті зміцнення національної безпеки країни.