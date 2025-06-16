Латвія заборонила в'їзд Андрєєвій і Прилучному через підтримку війни в Україні

Як повідомляє Радіо Свобода

Латвія ухвалила рішення заборонити в’їзд двом російським громадянам: телеведучій “Першого каналу” Катерині Андрєєвій та актору Павлу Прилучному, який публічно підтримав агресію Росії в Україні. Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

“Я вирішила включити громадян Росії Павла Прилучного та Катерину Андрєєву до списку небажаних для Латвії осіб та накласти на них заборону на в’їзд в країну на невизначений термін. Рішення ухвалене відповідно до статті 61, частини 2 Закону про імміграцію.” – Байба Браже

Згідно з нормами статті 61, частини 2 Закону про імміграцію, іноземці можуть бути внесені до “чорного списку”, якщо є підстави вважати, що вони становлять загрозу національній безпеці або громадському порядку, або можуть заважати розслідуванню кримінальних справ.

Від початку російського вторгнення в Україну Латвія заборонила в’їзд десяткам російських громадян, які підтримали агресію. Наразі навіть ті, хто має шенгенську візу, не можуть в’їжджати до Латвії, за винятком окремих випадків.

Згідно з інформацією Радіо Свобода, раніше Фонд боротьби з корупцією Навального повідомляв, що Андрєєва має також громадянство Чорногорії, що дозволяє їй подорожувати до Латвії та інших країн ЄС без візи. У розслідуванні ФБК зазначалося, що Андрєєва, ведучи вечірні новини на “Першому каналі”, відображає офіційну позицію Кремля, зокрема щодо війни в Україні, і навіть після початку конфлікту продовжує вільно подорожувати Європою, не потрапляючи до санкційних списків ЄС. Активісти в Чорногорії провели акцію з вимогою позбавити її громадянства.

Павло Прилучний – відомий російський актор театру та кіно, телеведучий, який у 2022 році відкрито висловив підтримку російському вторгненню в Україну.