Латвія заборонила в'їзд Андрєєвій і Прилучному через підтримку війни в Україні

Латвія ухвалила рішення заборонити в’їзд двом російським громадянам: телеведучій “Першого каналу” Катерині Андрєєвій та актору Павлу Прилучному, який публічно підтримав агресію Росії в Україні. Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
“Я вирішила включити громадян Росії Павла Прилучного та Катерину Андрєєву до списку небажаних для Латвії осіб та накласти на них заборону на в’їзд в країну на невизначений термін. Рішення ухвалене відповідно до статті 61, частини 2 Закону про імміграцію.”
Згідно з нормами статті 61, частини 2 Закону про імміграцію, іноземці можуть бути внесені до “чорного списку”, якщо є підстави вважати, що вони становлять загрозу національній безпеці або громадському порядку, або можуть заважати розслідуванню кримінальних справ.
Від початку російського вторгнення в Україну Латвія заборонила в’їзд десяткам російських громадян, які підтримали агресію. Наразі навіть ті, хто має шенгенську візу, не можуть в’їжджати до Латвії, за винятком окремих випадків.
Згідно з інформацією Радіо Свобода, раніше Фонд боротьби з корупцією Навального повідомляв, що Андрєєва має також громадянство Чорногорії, що дозволяє їй подорожувати до Латвії та інших країн ЄС без візи. У розслідуванні ФБК зазначалося, що Андрєєва, ведучи вечірні новини на “Першому каналі”, відображає офіційну позицію Кремля, зокрема щодо війни в Україні, і навіть після початку конфлікту продовжує вільно подорожувати Європою, не потрапляючи до санкційних списків ЄС. Активісти в Чорногорії провели акцію з вимогою позбавити її громадянства.
Павло Прилучний – відомий російський актор театру та кіно, телеведучий, який у 2022 році відкрито висловив підтримку російському вторгненню в Україну.
Інші теми, які вам можуть сподобатися:
- Латвійські правоохоронці затримали колишнього депутата Алексєя Рослікова за підозрою у пособництві Росії та розпалюванні національної ворожнечі.
- Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону в’їзду громадянам 12 країн через загрози національній безпеці, з частковими обмеженнями для інших держав. Указ набуде чинності 9 червня 2025 року.
- Світова гонка ядерних озброєнь посилюється у 2024-2025 роках, з активною модернізацією арсеналів США, Росії та Китаю, що загрожує безпеці та стабільності у світі.