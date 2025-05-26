Латвія передала Україні 1500 ударних безпілотників у коаліції дронів

Як повідомляє Twitter-акаунт Андріса Спрудса

Латвія нещодавно передала Україні ще 1500 ударних безпілотників в рамках міжнародної “коаліції дронів”. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс поділився цією новиною у соціальній мережі Х, підкресливши важливість цієї ініціативи.

Спрудс зазначив, що “1500 бойових безпілотників вже на шляху до України”. Дві латвійські компанії планують поставити загалом 12 000 безпілотників у першій половині року в рамках цієї міжнародної коаліції.

Нагадаємо, що 1 квітня Латвія вже надала Україні 1500 бойових безпілотників для підтримки українських Сил оборони.

24 березня Міністерство оборони України повідомило, що країни-партнери “Коаліції дронів” вирішили виділити 20 мільйонів євро зі спільного фонду для закупівлі розвідувальних БПЛА (ISR) тактичного рівня, які будуть використані ЗСУ. Очікується, що поставки відбудуться протягом трьох місяців.

Інформація про “Коаліцію дронів” для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров вперше зустрівся зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом у Києві. Під час зустрічі обговорювалися питання створення “коаліції безпілотників”, що стало основою для подальшої співпраці.

У середині січня 2024 року Спрудс повідомив про досягнення прогресу у формуванні коаліції з майже 20 країн, які готові надати “тисячі” нових безпілотників для українських військових.

Згідно з інформацією Міноборони Латвії, до коаліції входять: Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція та Люксембург. Загалом країни-учасниці виділили понад пів мільярда євро на дрони для ЗСУ.

Латвія планує виділяти щонайменше 10 мільйонів євро на рік для підтримки цього проєкту, як зазначено на сайті Міноборони Латвії.

10 липня уряд Великої Британії оголосив, що країни-члени коаліції підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро для підтримки українських військових.