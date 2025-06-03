Латвія отримала статус тимчасового члена Ради безпеки ООН на 2026-2027 роки

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Латвія отримала статус тимчасового члена Ради безпеки ООН на 2026 та 2027 роки, завдяки підтримці держав-членів. Це рішення було ухвалене під час голосування, в якому Латвія здобула 178 голосів, що перевищує необхідну кількість для обрання.

Ця країна стала єдиним кандидатом від Східної Європи, оскільки Чорногорія відкликала свою кандидатуру. Інші кандидати на посади в Раді безпеки представляли різні регіони: Конго та Ліберія від Африки, Колумбія від Латинської Америки та Бахрейн від Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Латвія зобов’язалася сприяти співпраці між державами-членами ООН, регіональними організаціями та громадськістю, щоб «зміцнити стійкість, сприяти міцному миру та безпеці, досягти сталого розвитку та забезпечити, щоб нікого не залишили осторонь».

Країна також підкреслила важливість зміцнення співпраці для «підвищення стійкості, досягнення тривалого миру, безпеки й сталого розвитку».

Офіційна позиція Латвії полягає в тому, що пріоритетом для ООН має бути «запобігання конфліктам, захист цивільного населення під час воєн і мирне врегулювання суперечок, зокрема через медіацію та миротворчість».

Латвія також підтримує ініціативи щодо підвищення відповідальності, відкритості та узгодженості в діяльності Ради безпеки ООН, а також реформування цього органу для «підвищення ефективності» у вирішенні міжнародних проблем.

Крім того, стало відомо, що ексміністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок очолить 80-ту сесію Генеральної асамблеї ООН, яка проходитиме з вересня 2025 року по вересень 2026 року.