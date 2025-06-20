Латвія попереджає про ризики поїздок до Росії та Білорусі через шпигунство

Про це повідомляє видання Delfi

Служба державної безпеки Латвії закликала громадян утриматися від поїздок до Росії та Білорусі під час літніх канікул через високі ризики, пов’язані з розвідувальною діяльністю, вербуванням та провокаціями. Цю інформацію оприлюднило видання Delfi.

Відомство зазначає, що російські та білоруські спецслужби активно використовують можливості для допитів і вербування іноземців на своїй території, де вони мають “широку свободу дій”. Вони застосовують агресивні та незаконні методи тиску для примусу до співпраці.

“Служба підкреслює, що можливості латвійських установ допомогти своїм громадянам, які опинилися в складній ситуації на території цих країн, вкрай обмежені.”

До категорії осіб, які підлягають підвищеному ризику вербування, належать:

посадовці державних і місцевих органів влади;

правоохоронці та працівники, які мають доступ до інформації, пов’язаної з Національними збройними силами або силами НАТО;

представники стратегічно важливих підприємств, а також ті, хто залучений до надання допомоги Україні.

“Крім того, зручною метою російські спецслужби вважають латвійських громадян, яким необхідно регулярно їздити до Росії – через роботу, родинні зв’язки, власність та інші обставини. Ці зв’язки можна використовувати як засіб тиску,” – зазначають у Службі державної безпеки Латвії.

У випадку, якщо уникнути поїздок неможливо, служба рекомендує не брати з собою мобільний телефон, особливо якщо на ньому є робоча або конфіденційна інформація, оскільки на пунктах пропуску дані можуть бути скопійовані або пристрій заражений шпигунським програмним забезпеченням.

Також радять використовувати простий телефон із передплаченою SIM-карткою, який можна легко викинути після повернення, а також уникати взяття з собою ноутбуків, USB-накопичувачів та інших подібних пристроїв.

Нагадаємо, що 19 червня Сейм Латвії ухвалив закон “Про обмеження угод, які загрожують національній безпеці”, що забороняє громадянам Росії та Білорусі набувати нерухомість у країні.

Ця заборона стосується як фізичних осіб – громадян РФ і Білорусі, так і юридичних осіб, зареєстрованих у цих країнах. Обмеження поширюється лише на нові угоди, укладені після набуття законом чинності, тоді як раніше придбану нерухомість громадяни цих країн можуть зберегти у власності.