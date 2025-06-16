Затримання колишнього депутата Латвії за пособництво Росії та розпалювання ворожнечі

Про це повідомляє латвійський суспільний мовник LSM

16 червня латвійські правоохоронці, зокрема співробітники Служби державної безпеки (СДБ), затримали колишнього депутата Сейму Алексєя Рослікова, який також обіймав посаду в Ризькій міській раді. Цей політик став об’єктом скандалу через свій виступ у парламенті, де говорив російською мовою.

Згідно з інформацією, оприлюдненою латвійським суспільним мовником, 9 червня СДБ розпочала кримінальне провадження проти Рослікова. Його підозрюють у наданні допомоги Росії в діях, що загрожують Латвії, а також у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті.

Розслідування стало наслідком оцінки висловлювань Рослікова під час парламентської сесії 5 червня, а також інших його дій, які викликали занепокоєння. СДБ неодноразово попереджала його про можливу кримінальну відповідальність під час профілактичних бесід.

Правоохоронці виявили, що дії Рослікова містять ознаки злочинів, передбачених частиною 1 статті 81 та статтею 78 Кримінального кодексу Латвії. Це включає пособництво іноземній державі в діях проти Латвійської Республіки та розпалювання національної ворожнечі і ненависті.

За такі дії законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 20 років.

Нагадаємо, що 5 червня Рослікова було відсторонено від участі в засіданні парламенту через порушення регламенту – він виступав з трибуни російською мовою.

Під час свого виступу, присвяченого декларації «про ліквідацію наслідків русифікації», депутат вигукнув російською:

“Нас больше! Русский язык – наш язык!”

і продемонстрував грубий жест. У результаті його вигнали із зали Сейму.