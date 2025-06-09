Кримінальне провадження проти депутата Рослікова за виступ російською мовою в Латвії

Про це латвійський суспільний мовник LSM

9 червня 2025 року Служба державної безпеки Латвії (СДБ) ініціювала кримінальне провадження проти депутата Сейму Алєксєя Рослікова, який представляє партію “Стабільність!”. Причиною стали його висловлювання російською мовою під час парламентського засідання, що відбулося минулого тижня.

Розслідування розпочато через підозри у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті, а також у наданні допомоги Російській Федерації в її діях проти Латвії. СДБ зазначила, що кримінальний процес ініційовано після аналізу висловлювань Рослікова на засіданні Сейму 5 червня, а також його інших дій в останній час.

Відомство також повідомило, що неодноразово проводило з депутатом профілактичні бесіди, попереджаючи його про можливу кримінальну відповідальність, зокрема на початку лютого через його висловлювання на адресу латвійців.

Крім того, Центр державної мови Латвії (VVC) планує розпочати адміністративну процедуру щодо депутата з партії “За стабільність”.

Варто зазначити, що 5 червня Алєксєя Рослікова було відсторонено від участі в засіданні парламенту через порушення регламенту – він виступав з трибуни російською мовою.

Під час свого виступу, присвяченого декларації “про ліквідацію наслідків русифікації”, депутат вигукнув російською:

“Нас больше! Русский язык – наш язык!”

і продемонстрував грубий жест.

У зв’язку з цим було ухвалено рішення про його відсторонення від засідання Сейму та вигнання із зали.