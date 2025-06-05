Про це пише Delfi.

5 червня, у четвер, депутат Сейму Латвії Алексєй Росліков, який представляє партію “Стабільність!”, був відсторонений від участі в засіданні парламенту. Причиною цього стало його виступ російською мовою.

Згідно з інформацією, опублікованою Delfi, під час обговорення декларації “про ліквідацію наслідків русифікації” депутат порушив регламент Сейму, використовуючи російську мову.

Росліков зазначив, що “російськомовні теж стояли на барикадах разом із латишами”. Він також висловив думку, що різні закони та рішення держави “бомбардували наші сім’ї”, маючи на увазі російськомовні родини.

Депутат підкреслив, що значна частина населення Латвії складається з росіян, які щодня спілкуються російською мовою вдома та активно беруть участь у розвитку країни. На його думку, без цієї спільноти Латвія не зможе досягти прогресу.

В кінці свого виступу Росліков вигукнув російською: “Нас больше! Русский язык – наш язык!” і продемонстрував грубий жест. У зв’язку з цим було ухвалено рішення відсторонити його від засідання та вигнати з зали.

Варто зазначити, що 20 вересня 2024 року парламент Латвії остаточно затвердив поправки до закону про кредитні установи, які забороняють використання російської мови в банкоматах латвійських фінансових установ.

Відтепер банкомати повинні бути налаштовані на латиську мову (включаючи латгальську), а також можуть використовувати офіційні мови країн-членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) або країн-кандидатів на вступ до цього блоку.