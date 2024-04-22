Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, заява якого опублікована на сайті Європейської комісії.

За його словами, є держави, які мають системи Patriot і ті, що не мають.

“Але йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то (є — ред.) доволі широкий спектр різних систем ППО”, – сказав Спрудс.

Як він сказав, Латвія готова зробити внесок в протиповітряну оборону України.

“Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності”, – сказав міністр.

Про яку саму систему ППО йшлося, він не уточнив.

Сьогодні держсекретар Міноборони Німеччини Сімтьє Меллер повідомила, що система Patriot буде надана Україні “якнайшвидше”.

Крім того, за її словами, Україні вже передано “кілька тисяч артилерійських боєприпасів із власних запасів (Німеччини – ред.) і протягом року буде поставлено ще приблизно пів мільйона”.

Норвегія долучиться до ініціативи щодо забезпечення України протиповітряною обороною. Як повідомив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, для ефективного внеску в країні переглянуть бюджет програми “Нансен”, якою передбачено військову та цивільну підтримку України на суму 75 мільярдів норвезьких крон упродовж п’яти років.