Мієріня зазначила, що Латвія розраховує на прийняття політичного рішення щодо запрошення України до НАТО на саміті у Гаазі в 2025 році та працюватиме над цим спільно з союзниками по Альянсу.

Латвія також готова підтримати Україну на шляху до ЄС і ділитися досвідом із українськими колегами. Мієріня додала, що для перемоги України важливо забезпечити довгострокові постачання озброєння та захист права України на самооборону, включно з діями на території Росії.