Про це заявила голова Сейму Латвії Дайга Мієріня, повідомляє пресслужба парламенту.
Мієріня зазначила, що Латвія розраховує на прийняття політичного рішення щодо запрошення України до НАТО на саміті у Гаазі в 2025 році та працюватиме над цим спільно з союзниками по Альянсу.
Латвія також готова підтримати Україну на шляху до ЄС і ділитися досвідом із українськими колегами. Мієріня додала, що для перемоги України важливо забезпечити довгострокові постачання озброєння та захист права України на самооборону, включно з діями на території Росії.
“Також для реалізації плану перемоги важливим є довгострокове забезпечення постачання всього необхідного озброєння. Україна має повне право на самооборону, що включає також знищення військових об’єктів на території Росії”, – констатувала Мєріня.
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