Цього разу це буде 12 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Крім того, понад 5 млн євро зарезервовано в латвійському бюджеті для програми допомоги Чернігівщині.

Про це повідомляє LSM із посиланням на рішення уряду Латвії.

Автомобілі призначаються для військової адміністрації міста Генічеськ Херсонської області, армійських частин Міноборони, Харківського центру допомоги Valkiva, ради селища Китайгород, комунального некомерційного підприємства “Львівське територіальне медичне товариство”, а також – медичного Інституту Національної академії медичних наук України.

Як відомо, в Латвії діє кримінальна відповідальність за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння, коли в крові водія більше 1,5 проміле алкоголю. У таких випадках автомобіль конфіскується, або ж, якщо водій керує не своїм авто, він має сплатити суму, еквівалентну його вартості.

Крім того, Сейм ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України для підтримки суспільства.

З моменту ухвалення цих поправок, Латвії вже неодноразово передавала конфісковані авто Україні.