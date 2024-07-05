Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів", яку очолює Латвія.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії 5 липня.

Наступну партію бойових дронів різних типів та різного призначення – загалом понад 2500, вироблених сімома латвійськими компаніями – нададуть поступово протягом липня.

“Перша поставка з цієї партії – 300 дронів – прибудуть у наступні кілька днів”, – зазначили у комюніке.

Загальна вартість систем складає близько 4 млн євро.

“Коаліція дронів починає працювати… Разом з іншими членами ініціативи ми постійно працюємо над тим, щоб постачати Україні бойові дрони різного призначення відповідно до поточних потреб і потребами випробувань української армії. Паралельно інвестуються значні кошти у подальші розробки та застосування”, – прокоментував міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

На 2024 рік Міноборони Латвії виділило на заходи у рамках “коаліції дронів” 20 млн євро, з яких понад 10 – на закупівлю дронів у латвійського оборонпрому.

За квітень і травень Латвія передала в Україну 135 бойових дронів різного призначення та засоби РЕБ загальною вартістю близько 1 млн євро.

Пріоритетом у поставках на цей рік будуть FPV-дрони.

Заплановані закупівлі розбили на серію партій, щоб дати виробникам можливість поступово розширювати виробничі потужності, а також адаптувати і вдосконалювати зразки.