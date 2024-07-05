Про це повідомило Міністерство оборони Латвії 5 липня.
Наступну партію бойових дронів різних типів та різного призначення – загалом понад 2500, вироблених сімома латвійськими компаніями – нададуть поступово протягом липня.
“Перша поставка з цієї партії – 300 дронів – прибудуть у наступні кілька днів”, – зазначили у комюніке.
Загальна вартість систем складає близько 4 млн євро.
“Коаліція дронів починає працювати… Разом з іншими членами ініціативи ми постійно працюємо над тим, щоб постачати Україні бойові дрони різного призначення відповідно до поточних потреб і потребами випробувань української армії. Паралельно інвестуються значні кошти у подальші розробки та застосування”, – прокоментував міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
На 2024 рік Міноборони Латвії виділило на заходи у рамках “коаліції дронів” 20 млн євро, з яких понад 10 – на закупівлю дронів у латвійського оборонпрому.
За квітень і травень Латвія передала в Україну 135 бойових дронів різного призначення та засоби РЕБ загальною вартістю близько 1 млн євро.
Пріоритетом у поставках на цей рік будуть FPV-дрони.
Заплановані закупівлі розбили на серію партій, щоб дати виробникам можливість поступово розширювати виробничі потужності, а також адаптувати і вдосконалювати зразки.
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