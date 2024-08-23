Про це повідомив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс у соцмережі Х.

“На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників від латвійської промисловості для України”, — йдеться у його дописі.

Міністр зазначив, що Латвія вже передала Україні 3 тисячі бойових дронів різних типів у рамках міжнародної коаліції дронів, і запевнив, що підтримка України триватиме до її перемоги.

13 серпня Латвія передала Україні чергову партію дронів власного виробництва, яка нараховувала майже 500 одиниць.