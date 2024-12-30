Про це він повідомив у своєму дописі на платформі Х.

“Разом з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо надавати підтримку Україні. Підготовлена ​​чергова партія з понад 1000 бойових безпілотників різного призначення“, — зазначив Спрудс.

Міністр також наголосив, що Латвія разом із Великою Британією очолює міжнародну коаліцію з постачання безпілотників.

У межах цієї ініціативи Латвія планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на закупівлю дронів у 2025 році.