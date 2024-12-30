Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про готовність чергової партії бойових безпілотників для передачі Україні.

Про це він повідомив у своєму дописі на платформі Х.

“Разом з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо надавати підтримку Україні. Підготовлена ​​чергова партія з понад 1000 бойових безпілотників різного призначення“, — зазначив Спрудс.

Міністр також наголосив, що Латвія разом із Великою Британією очолює міжнародну коаліцію з постачання безпілотників.

У межах цієї ініціативи Латвія планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на закупівлю дронів у 2025 році.

Kopā ar Latvijas dronu ražotājiem turpinām sniegt atbalstu Ukrainai 🇺🇦. Sagatavots 🇱🇻 @AizsardzibasMin kārtējais sūtījums ar vairāk nekā 1000 dažāda pielietojuma kaujas droniem. Latvija vada dronu koalīciju kopā ar Lielbritāniju un arī 2025. gadā dronu iegādēm koalīcijas ietvaros… pic.twitter.com/tUIM5pxfGr — Andris Spruds (@AndrisSpruds) December 28, 2024