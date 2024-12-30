Про це він повідомив у своєму дописі на платформі Х.
“Разом з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо надавати підтримку Україні. Підготовлена чергова партія з понад 1000 бойових безпілотників різного призначення“, — зазначив Спрудс.
Міністр також наголосив, що Латвія разом із Великою Британією очолює міжнародну коаліцію з постачання безпілотників.
У межах цієї ініціативи Латвія планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на закупівлю дронів у 2025 році.
Kopā ar Latvijas dronu ražotājiem turpinām sniegt atbalstu Ukrainai 🇺🇦. Sagatavots 🇱🇻 @AizsardzibasMin kārtējais sūtījums ar vairāk nekā 1000 dažāda pielietojuma kaujas droniem. Latvija vada dronu koalīciju kopā ar Lielbritāniju un arī 2025. gadā dronu iegādēm koalīcijas ietvaros… pic.twitter.com/tUIM5pxfGr
— Andris Spruds (@AndrisSpruds) December 28, 2024
- Українські БпЛА закрили понад 96% потреб Сил оборони, – Умєров
- Федоров: Україна має дрони, які здатні долати до 1800 кілометрів
- Українці можуть долучитися до захисту неба за допомогою застосунку ЄППО