Продовольчо-ветеринарна служба Латвії з 25 серпня посилює контроль за російськими та білоруськими товарами на кордоні.

Про це пише Delfi.

Посилені перевірки будуть проводитися для зменшення ризиків для здоров’я людей, тварин та навколишнього середовища, зокрема у випадку генетично модифікованих організмів.

Це рішення ухвалено головним продовольчо-ветеринарним інспектором на основі оцінки контролю за період з 1 квітня по 31 липня 2024 року.

Результати показали, що на прикордонні пункти продовжують надходити партії продовольства та кормів з Росії та Білорусі, викликаючи побоювання щодо їхньої безпеки, особливо на початку нового сезону збору врожаю.

Посилені контрольні заходи триватимуть до 23 лютого 2025 року.