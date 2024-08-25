Про це пише Delfi.
Посилені перевірки будуть проводитися для зменшення ризиків для здоров’я людей, тварин та навколишнього середовища, зокрема у випадку генетично модифікованих організмів.
Це рішення ухвалено головним продовольчо-ветеринарним інспектором на основі оцінки контролю за період з 1 квітня по 31 липня 2024 року.
Результати показали, що на прикордонні пункти продовжують надходити партії продовольства та кормів з Росії та Білорусі, викликаючи побоювання щодо їхньої безпеки, особливо на початку нового сезону збору врожаю.
Посилені контрольні заходи триватимуть до 23 лютого 2025 року.