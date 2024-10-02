Про це повідомляє Delfi.
Як зазначається, після того, як на початку вересня у Резекненському краї впав російський безпілотник, Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.
Так, міністр оборони Латвії Андрій Спрудс повідомив, що в Латгалії розміщено мобільні бойові групи військово-повітряних сил, оснащені ракетами ППО. Крім того, на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.
“Операції ППО забезпечують і військові професійної служби і солдати служби державної оборони”, — заявив Спрудс.
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